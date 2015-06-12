У п'яти населених пунктах Київської області досі горять торфовища (відео)

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Київській області.

Так, згідно з повідомленням, станом на 10:00 12 червня проводиться гасіння торфовищ поблизу смт Гостомель в заплаві річки Ірпінь (біля шлюзу № 6) на площі 1,5 га, в с. Гута Катюжанська Вишгородського району на площі 0,2 га, у с. Вахівка Вишгородського району площею 0,4 га, у с. Соснівка Іванківського району - 6 га та у с. Здвижівка Бородянського району (площа уточнюється).

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Наразі до гасіння залучено 25 осіб особового складу, 7 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 4 мотопомпи.

Зазначається також, що з початку року на території Київської області зареєстровано 38 торф’яних пожеж на загальній площі 23,533 га.

У ДСНС закликають не перебувати поряд з місцями горіння торфу, адже такі пожежі створюють небезпеку провалу в прогорілий ґрунт людей і техніки.