Міліція: Бійка та погром у харківському студмістечку були спланованими

Як передає кореспондент УНІАН, про це Крищенко заявив в коментарі журналістам.

“Це було однозначно організовано. Вони зібралися, це, мабуть, своєрідній флешмоб був. Є інформація з камер відеоспостереження в метро. Вони зібралися в певному місці, приховували обличчя, заготовлювали завчасно палиці, ножі”, - зазначив Крищенко.

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За його відомостями, нападників було 30-35 осіб. При цьому на місці правоохоронці нікого не затримали.

Крищенко зазначив, що сьогодні, 12 червня, у першій половині дня за підозрою у вчиненні злочину було затримано 5 харків'ян віком до 22 років.

Начальник міського управління міліції додав, що зараз відпрацьовується кілька версій злочину.

При цьому він наголосив, що на цей час не можна говорити про злочин на ґрунті національної ворожнечі.

“Я не готовий говорити про національну ворожнечу, тому що з 9 потерпілих 4 іноземці, решта — громадяни України”, - підкреслив Крищенко.

“Ця акція спланована завчасно. Але не проти конкретних осіб, конкретного заходу, конкретного автомобілю”, - зазначив начальник Харківської міліції, додавши, що постраждалі — випадкові люди.

Крищенко додав, що нападники також вбили двох собак, із якими були постраждалі, та пошкодили 6 автомобілів.

“Лозунгів не було, не було ніякої символіки — ні національної, ні радикальної. Вигуків також не було”, - зазначив він.

Крищенко зауважив, що зараз міліція працює над встановлення всіх свідків події, на цей час деякі зі свідків готові давати покази.

Він підкреслив, що з моменту збору нападників до того моменту, як вони розійшлися, пройшло близько півгодини, дзвінки до міліції почали надходити через 10 хвилин після закінчення бійки, міліція прибула на місце через 5 хвилин після першого дзвінка.

Крищенко підкреслив, що з огляду на цей злочин міліція Харкова переведена на посилений режим несення служби, громадські місця та місця компактного проживання іноземців взяті під посилений контроль.

Слідство у справі ведеться за статтями “хуліганство”, “розбій”, “замах на вбивство групою осіб стосовно групи осіб”.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 12 червня у Харкові група до 40 осіб влаштували погром з різаниною на вулиці Отакара Яроша, де розташоване студентське містечко з гуртожитками кількох вишів. Пізніше повідомлення про напад надійшло з вулиці Клочковської, що за 3 км від вул. О. Яроша. У МВС зазначали, що в результаті нападу постраждали 9 осіб. До 4-ї міської лікарні були доставлені 6 потерпілих, в тому числі кілька іноземців.