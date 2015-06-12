У Харкові близько 40 невідомих влаштували різанину на вулицях міста, є постраждалі

В результаті нападу трьох осіб із ножовими пораненнями доправили у лікарню.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на очевидця подій, студента Харківського національного університету ім. Каразіна Олександр Лагура.

За його словами, нападники були молодими людьми спортивної статури, їх голови були закутані футболками, деякі були в масках і з ножами. Вони пробіглися по вулиці Отакара Яроша, б'ючи всіх на своєму шляху і трощачи все, що попадалося під руку.

Вони пробили шини декількох автомобілів, які були припарковані біля одного з гуртожитків. "На лавочці біля гуртожитку сиділи хлопці, натовп одразу на них накинувся, порізали їм спини, ноги, порізали машини, які поряд стояли", - розповідає Олександр.

За словами очевидця, один з постраждалих — араб. Його відвезли в лікарню на машині з порізаними колесами, не чекаючи приїзду "швидкої". Інші два постраждалих — українці. У одного з них глибокі порізи спини, у другого — розбита голова і глибока рана ноги. Їх забрала "швидка".

Сам Олександр на момент нападу сидів за столиком біля кафе в 100 метрах від місця події. Він каже, що коли почалася різанина, всі, хто був поруч, почали кричати і побігли в кафе. Господар закладу закрив двері, нападники спробували потрапити всередину, але у них нічого не вийшло. Вони розкидали столики і стільці біля кафе, після чого втекли в бік станції метро Наукова.

Повідомлення про напад на студентське містечко в Харкові підтверджують і користувачів соціальних мереж.

Також, ТСН посилаючись на користувачів соціальних мереж пише, що група з приблизно 30 чоловік напала на перехожих на вулиці Клочковській, що в трьох кілометрах від вул. Отакара Яроша. В результаті нападу сім чоловік з ножовими пораненнями відвезли до 4-ї лікарні.

Важких четверо, з ножовими пораненнями. В одного проломлена голова. Це центр, може бути є свідки ? https://t.co/DOmVBSCn6r — Харків Наш (@MaidanKharkiv) 11 червня 2015

Харків Live повідомляє, що агресивні молоді люди підрізали дівчину біля супермаркету "Сільпо". Вона теж у лікарні у важкому стані.

У прес-службі МВС в Харьковкой області повідомили, що в результаті конфліктної ситуації в одну з лікарень міста потрапили 6 осіб з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості.

"Інформація про першого доставленого до медичного закладу надійшла в міліцію Харківщини близько 23:30 11 червня. Далі протягом двох годин карети швидкої допомоги доставили в лікарню з вулиці О.Яроша ще п'ятьох постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці вживають необхідних заходів для встановлення всіх обставин події.