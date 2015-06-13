На нафтобазі під Києвом горіння не спостерігається - ДСНС

Станом на 7.00 на території нафтобази ТОВ «Побутрембутматеріали» у смт Глеваха Васильківського району Київської області горіння не спостерігається.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, на місці пожежі, що сталася 8 червня, проводяться роботи із проливання території та охолодження резервуарів.

З метою забезпечення безпеки громадян організовано охорону і обмеження доступу на територію нафтобази силами Національної гвардії.

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На місці події в цілодобовому режимі працює Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації ДСНС України.