Жителів Маріуполя просять максимально економити газ

Жителів Маріуполя просять максимально знизити споживання природного газу 13 і 14 червня.

Про це йдеться в повідомленні Маріупольської міськради.

«Переконливе прохання до всіх мешканців міста максимально знизити споживання природного газу 13 і 14 червня. Протягом цих двох діб, тимчасово, рекомендується не проводити дії, пов'язані з підвищеним споживанням природного газу в побуті – підігрів води для прання, прийняття ванн і т. д.», - відзначили в міськраді.

Згідно з повідомленням, дані заходи дозволять утримати тиск газу в системі газопостачання міста на гранично низьких показниках, за яких не відбудеться автоматичне відключення кінцевих споживачів, у тому числі населення.

«Це необхідно для повного усунення аварії на магістралі газопроводу Краматорськ-Донецьк-Маріуполь-Бердянськ на ділянці між Краматорськом і Донецьком, де 12 липня в результаті обстрілу стався прорив магістрального газопроводу діаметром 1000 мм», - сказано в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, вранці 12 червня начальник ГУМВС України в Донецькій області В'ячеслав Аброськін повідомив про пошкодження газопроводу на території Ясинуватського району, між Красногорівкою і Новокалиново через мінометний обстріл бойовиками. За його словами, поблизу Авдіївки було помічено ззаймання газу.

Оператор газотранспортної системи «Укртрансгаз» для ремонту пошкодженого під час обстрілу магістрального газопроводу Краматорськ-Донецьк в районі населеного пункту Очеретине (Донецької області) вимушено на 1,5-2 дні зупинив газопостачання Волновахи, Маріуполя і Бердянська без шкоди для транзиту в Європу.