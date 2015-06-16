У Харкові через сумку з муляжем вибухівки перекрили площу Свободи та евакуювали людей (фото)

У Харкові в сумці, яку невідомі залишили на площі Свободи, знаходився муляж вибухового пристрою.

Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

За відомостями міліції, підозрілий предмет знищили на площі Свободи "шляхом направленого удару гідродінамічного руйнувача".

"Під час обстеження підозрілого предмету фахівцями-вибухотехніками було прийнято рішення про його знищення шляхом направленого удару гідродинамічного руйнувача. За попередніми даними, в сумці знаходився муляж вибухового пристрою", - йдеться в повідомленні.

Рештки підозрілого предмету вилучені та будуть направлені на експертизу для встановлення його походження. Рух транспорту на площі Свободи частково відновлений, також відкрилася для обслуговування пасажирів станція метрополітену «Університет».

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Як повідомляв УНІАН, інформація про наявність підозрілої сумки поблизу станції метро «Університет» на площі Свободи надійшла до оператора «102» близько 15:20 від невідомого чоловіка. Місце, вказане в повідомленні, було оціплене працівниками міліції для забезпечення безпеки громадян та перевірки отриманих даних.

Спочатку правоохоронці частково перекрили площу Свободи. Однак після огляду валізи вибухотехніком у спеціальному захисному костюмі правоохоронці перекрили площу Свободи по периметру до постаменту пам'ятника Леніну.

Також була здійснена евакуація людей з Палацу дитячої та юнацької творчості.

«Є сумка, є незрозумілі проводи, є батарейки. Експерти ще вивчають, будуть розбиратися», - сказав начальник харківського міського управління міліції Андрій Крищенко