Москва вибула з десятки найдорожчих міст світу

Москва перемістилася на 50-е місце у зв'язку з ослабленням рубля, а також через загальний негативний вплив санкцій на економіку Росії, пишуть "Ведомости" з посиланням на FT.

Повідомляється, що в 2014 році російська столиця посіла 9-е місце, а два роки тому - другу сходинку рейтингу.

Варто зазначити, що під час складання списку найдорожчих міст світу Mercer бере за еталон рівень життя і цін у Нью-Йорку, порівнюючи з нью-йоркським вартість житла, транспорту, харчування, одягу, розваг у понад 200 містах на п'яти континентах.

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При цьому найдорожчим містом світу, як і в минулі два роки, стала столиця Анголи Луанда. Вартість оренди квартири з 2 спальнями там складає $6 тис. 800 у місяць, з 3 спальнями - $15 тис. 800 у місяць. Пара нових джинсів коштуватиме покупцеві $247,5, або в два рази дорожче, ніж аналогічна пара в Нью-Йорку.

Друге і третє місце в рейтингу посіли Гонконг (Китай) і Цюрих (Швейцарія). У п'ятірці - Сингапур і Женева (Швейцарія). У десятці Шанхай (Китай), Пекін (Китай), Сеул (Південна Корея), Берн (Швейцарія) та Нджамена (Чад).