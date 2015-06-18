У центрі Львова раптово провалилася земля (фото)
18:46, 18 червня 2015Суспільство
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У Львові на вулиці раптово утворилося провалля глибиною майже 2 метри, ніхто не постраждав.
zaxid.net
Як повідомив УНІАН заступник голови Галицької районної адміністрації міста Андрій Зозуля, причини виникнення провалля на вулиці Вірменській, 2 дослідять спеціалісти КП «Львівводоканал», після чого розпочнуть роботи з його ліквідації.
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«Ймовірно, що причина у несправному каналізаційному випуску. Але кінцевий висновок буде від водоканалу, після чого буде зрозуміло, яка саме служба виконуватиме аварійно-відновлювальні роботи», - сказав Зозуля.
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За його словами, на даний час бруківка на вказаній вулиці провалилася на площі 3 м кв. на глибину 1,7 м.
zaxid.net
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