У центрі Львова раптово провалилася земля (фото)

Як повідомив УНІАН заступник голови Галицької районної адміністрації міста Андрій Зозуля, причини виникнення провалля на вулиці Вірменській, 2 дослідять спеціалісти КП «Львівводоканал», після чого розпочнуть роботи з його ліквідації.

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«Ймовірно, що причина у несправному каналізаційному випуску. Але кінцевий висновок буде від водоканалу, після чого буде зрозуміло, яка саме служба виконуватиме аварійно-відновлювальні роботи», - сказав Зозуля.

За його словами, на даний час бруківка на вказаній вулиці провалилася на площі 3 м кв. на глибину 1,7 м.