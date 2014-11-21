У Росії відчинилися двері в пекло: на Уралі через обвал шахти утворилася гігантська діра (фото)

Через аварію на калійному руднику поблизу російського міста Солікамськ утворився провал ґрунту 40 метрів завширшки. Аварія сталася ввечері 18 листопада, повідомляє Delfі.

Як повідомляє місцеве видання "В Курсе" від місця провалу до перших житлових будинків 3,5 кілометри. Однак у момент аварії під землю пішов один із будинків дачного кооперативу.

Розмір проваллястановить 30×40 метрів.

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Ніхто не постраждав (всіх робочих евакуювали раніше), роботи на шахті призупинені.

У компанії стверджують, що обвал грунту стався за межами Солікамська на території занедбаних садових ділянок. Житлових будинків в зоні, прилеглій до обвалу, немає.

Компанія вживає всіх необхідних заходів для мінімізації негативних наслідків аварії для жителів міста Солікамск і Солікамського району.

За даними fapnews.ru, в однієї з місцевих жительок на місці утворення воронки стояв будинок її родича. Тепер на краю обриву можна бачити лише "лазеньку".

Інша місцева жителька повідомила, що розмір провалля складає приблизно 50 на 50 метрів. За її словами, "навколо на 3-4 кілометри може все просісти, або провалитися", а дорога там - "єдиний зв'язок з цивілізацією".