В Україні прихильників вступу до НАТО стало менше на 7% - опитування

Про це свідчать передані УНІАН результати всеукраїнського опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 19 по 29 травня 2015 року.

Так, за даними опитування, порівняно із осінню минулого року рівень підтримки вступу до НАТО знизився приблизно на 7 відсоткових пунктів (із 44% у вересні-жовтні 2014 до нинішніх 37%). При цьому частка переконаних противників вступу України до НАТО за цей час практично не змінилася (у вересні 2014 проти вступу до НАТО виступали 38%, наразі – 36%, різниця у межах статистичної похибки), натомість із 18% до 27% збільшилася частка невизначених у своїх поглядах на членство України в НАТО та тих, хто не став би брати участь у такому референдумі.

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Між тим якби референдум із питання, чи вступати Україні до НАТО, відбувався наприкінці травня 2015 року, 37,4% жителів України проголосували б за, 35,6% - проти вступу до НАТО. Близько 27% не визначилися, або не стали би брати участь у такому референдумі. Тож, якби у референдумі щодо вступу України до НАТО взяли участь усі ті, хто визначився зі своїм вибором, явка становила би близько 73%, а голоси учасників розділилися б практично порівну: 51% - за, 49% - проти, зазначають соціологи.

За даними опитування, вступ України до НАТО більшою мірою підтримують жителі західних та центральних областей: на заході за вступ до НАТО готові проголосувати 60%, в центрі – 42%. Проте у південних та східних областях більшість виступає проти цього: у випадку референдуму щодо вступу до НАТО, на півдні 46% проголосували би проти і 28% - за, на сході, відповідно, 55% проти, 15% - за. У КМІС зазначають, що «порівняно із осінню 2014 року рівень підтримки вступу до НАТО знизився в усіх регіонах, крім східного: за минулі сім місяців (із жовтня 2014 до травня 2015) у західних областях рівень підтримки вступу до НАТО знизився із 73% до 60% (на 13 відсоткових пунктів), у центральних – із 51% до 42% (на 9 відсоткових пунктів), у південних – із 38% до 28% (на 10 відсоткових пунктів)». Лише на сході України рівень підтримки лишився практично таким самим, як і був (12% - у жовтні 2014, 12% - у травні 2015, різниця у межах статистичної похибки).

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Всеукраїнське опитування громадської думки проводилось методом особистого інтерв'ю. Опитано 2022 респонденти, що мешкають у 108 населених пунктах усіх областей України (окрім АР Крим) за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

У Луганській області дослідження проводилося тільки на територіях, що підконтрольні Україні, в Донецькій області на територіях, що підконтрольні Україні, та в Донецьку (який не є підконтрольним Україні). Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% - для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.