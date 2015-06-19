Журналісти й активісти накрили під Олевськом табір копачів бурштину з військовими вантажівками (фоторепортаж)

Про це з місця події повідомив у Facebook блогер та журналіст Денис Казанський.

"Сьогодні знову їздили в рейд проти мафії, що нелегально добуває бурштин на Поліссі. Потрапили на одне з найбільших місць видобутку. Ситуація жахлива, десятки, якщо не сотні гектарів лісу перетворилися на місячну поверхню, ліс випалюється з усією живністю, масштаби грабежів колосальні", - написав він.

Читайте такожБурштинова лихоманка: Житомирська ОДА хоче оголосити Олевський район зоною екологічного лихаЗа його словами, на місце злочину викликали міліцію, губернатора і чиновників.

"Їздили автоколоною, з Автомайданом. Накрили в лісі під Олевськом бандитський табір, ціле містечко дерев'яних будівель за парканом. Але всі мешканці втекли перед нашим приїздом і зняли блокпости, а також встигли евакуювати екскаватори і майже всю техніку. Вдалося зняти тільки військові вантажівки. Цікаво, чому вони не на фронті?", - пише Казанський.