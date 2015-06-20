МВС розпочала обшук на базі роти "Торнадо"

Сьогодні, 20 червня, слідчо-оперативна група МВС разом із прокуратурою почали обшук на базі розформованої роти спеціального призначення "Торнадо" у школі у м.Привільне Луганської області.

Про це повідомляє керівник департаменту комунікації МВС Артем Шевченко на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожГеращенко: бійці "Торнадо" повинні о 9 ранку суботи вийти з бази та скласти зброю

"Допуск забезпечено. Ситуація під повним контролем. Загрози ескалації немає", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, восьмеро бійців роти "Торнадо" заарештовано за скоєння низки тяжких злочинів.

За даними Генеральної прокуратури України, досудовим розслідуванням встановлено, що командир роти патрульної служби міліції особливого призначення «Торнадо» ГУ МВС України в Луганській області у період з січня до середини березня 2015 року з метою вчинення тяжких злочинів на території дислокації батальйону в Привільному Луганської області, в тому числі незаконного позбавлення волі та викрадення місцевих жителів, створив злочинну організацію з підлеглих. Учасники злочинної групи утримували в підвалі місцевих жителів і катували їх.

Читайте такожАваков заявив, що конфлікт з "Торнадо" вичерпано

17 червня в Сєвєродонецьку, Дніпропетровську, Львові та Києві слідчі Головної військової прокуратури на підставі відповідних рішень суду затримали вісьмох учасників злочинної групи, в тому числі організатора. У той же день за результатами розгляду клопотань Генпрокуратури суд усім підозрюваним обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

При цьому раніше особовий склад роти «Торнадо» відмовився виконувати вимоги слідчих і під загрозою застосування зброї не дозволив провести обшуки за місцем розташування роти.