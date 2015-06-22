Україна збирається ліквідувати 18 в'язниць

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила перший заступник міністра юстиції Наталія Севостьянова під час засідання колегії Міністерства юстиції України.

За її словами, в рамках реформи пенітенціарної служби до листопада буде здійснено внутрішній аудит усіх підпорядкованих установ з метою визначення доцільності їх функціонування або дислокації.

Читайте такожЗа парканом київського СІЗО: в яких умовах живуть арештанти (фоторепортаж)"Всього буде законсервовано або ліквідовано 18 тюрм, утримання яких є економічно недоцільним", - сказала Севостьянова.

Вона нагадала, що на підконтрольній Україні території працює 148 установ пенітенціарної служби та 622 підрозділи кримінально-виконавчої інспекції, у тюрмах та ізоляторах перебуває 159 тис. засуджених, а діяльність установ забезпечують 38 тис. осіб.