Коваленко: нинішня влада Києва нездатна навести лад у зелених зонах

Голова Постійної комісії Київради з питань екологічної політики, №4 у списку Блоку Віталія Кличка на виборах до Київради Анатолій КОВАЛЕНКО виступив з критикою існуючого на сьогодні у Києві порядку озеленення міста, який передбачає фінансування робіт з оновлення зелених зон за рахунок коштів, отриманих за знесення зелених насаджень під час нових будівництв у місті.

Про це йдеться в повідомленні, переданому УНІАН прес-службою А.КОВАЛЕНКА.

Зокрема, депутат зазначає, що 24 березня було підписано розпорядження КМДА №412 „Про затвердження заходів з оновлення зеленої зони м. Києва, запланованих Київським комунальним об’єднанням зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста „Київзеленбуд” на 2008-2011 роки”, яким затверджено заходи з “оновлення” зеленої зони.

„Але розуміння цього слова у нинішньої міської влади досить дивне, адже для забезпечення виконання згаданого розпорядження тільки у 2008 році необхідно видалити зелених насаджень у місті на суму 25 млн. грн.”, - наголошує А.КОВАЛЕНКО, додавши, що без видалення зелених насаджень виконання цього розпорядження неможливе, оскільки інших коштів на заходи з оновлення зелених зон не передбачено.

Що ж стосується наступних років, то, за інформацією голови екологічної комісії, у 2009 р. заплановано знести зелених насаджень на суму вже 33 млн. грн., а за весь період 2008-2011 років – на суму 124 млн. грн.

В цьому контексті А.КОВАЛЕНКО висловлює подив і щодо останніх заяви міської влади про передачу міських парків і скверів підприємницьким структурам для благоустрою території. „Інакше як популізмом і неспроможністю навести лад у зеленому господарстві міста ці дії назвати не можна,” - зауважив він.

Як підкреслив А.КОВАЛЕНКО, міська влада має бути послідовною у питаннях захисту навколишнього природного середовища Києва і основну увагу приділяти не лише питанням висадження нових молодих саджанців, а, в першу чергу, - недопущенню знищення живих багаторічних дерев.