Ощадбанк за квартал збільшив чистий прибуток майже в півтора рази

ВАТ «Ощадбанк» за підсумками першого кварталу 2008 року збільшило чистий прибуток майже в півтора разу - до 86 млн. грн.

Про це йдеться в прес-релізі банку.

Згідно з наданою інформацією, за наслідками діяльності за січень-березень операційний дохід банку становив 479 млн. грн., що на 56% перевищує рівень відповідного періоду 2007 року, чистий відсотковий дохід - 293 млн. грн. або на 68% більше, чистий комісійний дохід - 141 млн. грн. або на 35% більше.

Чисті активи банку з початку року збільшилися на 2,15% - до 19,7 млрд. грн., сума наданих кредитів зросла на 16,85% - до 10,4 млрд. грн. (зокрема кредити, надані суб`єктам господарювання, становили 4,6 млрд. грн., населенню - 5,8 млрд. грн.).

Сума залучених банком коштів за перший квартал збільшилася на 1,9% - до 14 млрд. грн., в т.ч. залучені кошти від фізичних осіб становили 11,8 млрд. грн.

На 1 квітня обсяг державних паперів і боргових цінних паперів, які рефінансуються або емітовані Національним банком України, в портфелі банку становив 2,1 млрд. грн. або майже 11% чистих активів банку.

Довідка УНІАН. Відкрите акціонерне товариство “Державний ощадний банк України” (ВАТ “Ощадбанк”) зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року.

Чистий прибуток ВАТ “Ощадбанк” за підсумками 2007 року становив 207,181 млн. грн.

100% акцій банку належать державі.