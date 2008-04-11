Україну чекає значний дефіцит цементу

Дефіцит цементу в Україні цього року становитиме 2-2,5 млн. тонн.

Про це повідомив виконавчий директор Української асоціації підприємств і організацій цементної промисловості «Укрцемент» Петро ЛОПАТЬЄВ на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, торік дефіцит цементу в Україні становив 1-2 млн. тонн. За його даними, тоді всі цементні підприємства реалізували вироблений цемент.

П.ЛОПАТЬЄВ зазначив, що дефіцит цементу виникає здебільшого влітку, коли спостерігається підвищений попит на високі марки цементу.

Своєю чергою голова наглядової ради ЗАТ "Бахчисарайський комбінат "Будіндустрія" Артур ЛУК’ЯНЕЦЬ сказав, що спрогнозувати, наскільки подорожчає цемент, неможливо, оскільки невідомо, наскільки збільшиться вартість газу.

Водночас, за його словами, на сьогодні підприємству виставили рахунок дві компанії – «Укргазенерго» і ДК «Газ України», і кому платити - невідомо.

А.ЛУК’ЯНЕЦЬ додав, що однією з причин дефіциту цементу є брак шлаку, вартість якого становить 110 грн. за тонну, причому левова частка українського шлаку продається за кордон.

Довідка УНІАН. Українська асоціація підприємств і організацій цементної промисловості "Укрцемент" була створена в січні 2004 року внаслідок реорганізації Українського концерну підприємств і організацій цементної та азбестоцементної промисловості "Укрцемент" і стала його правонаступницею.

2007 року до складу асоціації увійшли 6 підприємств: ТОВ «Східцемремонт», ПІІ «Тебодін Україна», ТОВ ІІ «Дікергофф Україна», ТОВ «Холдингова компанія «Укрбетон», ТОВ «Кривбас Бетон», ТОВ «Будіндустрія». На сьогодні асоціація «Укрцемент» налічує 26 членів.

ЗАТ “Бахчисарайський комбінат “Будіндустрія” має в своєму розпорядженні дві печі з виробництва цементу загальною проектною потужністю 517 тис. тонн на рік.