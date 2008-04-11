На Полтавщині у дворі садиби викопали 118 мін

Вчора о 13.45 у с. Вороньки Чорнухинського району Полтавської області на приватному подвір`ї під час проведення земляних робіт було виявлено 118 мін часів Великої Вітчизняної війни.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, місце знаходження боєприпасів охороняється. Знешкодження планується здійснити сьогодні піротехнічною групою аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління МНС в Полтавській області.

Всього за добу на території України виявлено 127 боєприпасів, а саме: авіабомбу, 4 артилерійські снаряди, 121 міну та гранату часів Великої Вітчизняної війни.