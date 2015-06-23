Міліція Донецької області відкриває "гарячу лінію" для жителів регіону - Аброськін

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook начальник ГУМВС України в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

"Після (сьогоднішнього) прямого ефіру, коли не всі, хто додзвонився, змогли задати запитання через обмеженість часу, прийняв рішення про відкриття гарячої лінії ГУМВС України у Донецькій області, номер 0-800-505-102. Дзвінки зі стаціонарних і мобільних телефонів безкоштовні", - зазначив він.

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Аброськін також пообіцяв 24 червня, з 18.00 до 19.00, першим з керівництва обласного главку міліції відповісти на запитання жителів області.

"Розраховую, що зворотний зв'язок буде результативним. Подібне спілкування увійде в практику, з періодичністю визначуся пізніше", - зазначив він.