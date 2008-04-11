Чиновники не пустили ревізорів до Київської адміністрації

В порушення вимог Закону України “Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні” посадовці Київської міської державної адміністрації не допустили працівників Державної контрольно-ревізійної служби (ДКРС) до проведення запланованої ревізії структурних підрозділів КМДА 3 квітня 2008 року.

Як повідомили УНІАН у Головному контрольно-ревізійному управлінні, відповідно до п. 3.1 Плану контрольно-ревізійної роботи ГоловКРУ України на ІІ квартал 2008 року передбачено проведення ревізії виконання бюджету м. Києва за ІІ півріччя 2007 року та завершений звітний період 2008 року. Зокрема, заплановане проведення ревізії на таких об’єктах: Апарат Київської міської державної адміністрації; Головне фінансове управління КМДА; Управління справами КМДА; Головне управління економіки та інвестицій КМДА; Головне управління земельних ресурсів КМДА.

За повідомленням ГоловКРУ, за недопущення до проведення ревізії на керівників структурних підрозділів Броніслава СТИЧИНСЬКОГО (апарат КМДА), Віктора ПАДАЛКУ (Головне фінансове управління), Миколу МОРОЗА (управління справами КМДА), Марину ЛУКАШИНУ (Головне управління економіки та інвестицій ), Анатолія МУХОВИКОВА (Головне управління земельних ресурсів) складені протоколи про адміністративне правопорушення.

Для забезпечення реалізації законних вимог працівників ДКРС щодо проведення ревізії, ГоловКРУ звернулося до Міністерства внутрішніх справ та Генеральної прокуратури України.