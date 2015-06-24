Із міліції Донеччини за дискредитацію звільнили 610 співробітників

Із міліції Донецької області за дискредитацію та порушення службової дисципліни звільнено 610 співробітників.

Про це повідомив начальник Головного управління МВС України в Донецькій області В’ячеслав Аброськін під час робочої зустрічі з головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським, поінформували УНІАН у прес-службі ГУМВС.

«Процес очищення лав міліції триває. На сьогодні за дискредитацію та порушення службової дисципліни було звільнено 610 працівників міліції. Міліція поступово повертає довіру громадян. Головний принцип роботи міліції – насамперед забезпечення верховенства права та закону», – наголосив Аброськін.

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Він запевнив, що зараз міліція працює у режимі підвищеної бойової готовності та утримує стабільну оперативну обстановку навіть у прифронтових містах під постійними обстрілами терористів.

Начальник міліції Донецької області зазначив, що чималі зусилля сьогодні спрямовані на забезпечення якісної підготовки працівників міліції, комплектування територіальних органів внутрішніх справ. Активізовані тактико-спеціальні заняття з особовим складом, під час яких міліціонерів вчать діяти в екстремальних та бойових умовах, додав Аброськін.