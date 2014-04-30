Турчинов закликав чоловіків вступати до лав міліції та СБУ

В.о. президента України Олександр Турчинов наголошує на необхідності заміни керівництва силових відомств у регіонах та закликає чоловіків вступати до лав СБУ та міліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на нараді з головами облдержадміністрацій у Києві.

“Поки не буде повністю оновлена силова вертикаль у цих (східних) регіонах, в першу чергу МВС та СБУ... Ми вже замінили керівників СБУ в Луганській та Донецькій областях, проведена повна заміна керівництва спецпідрозділу “Альфа”. Але цього замало. Ми повинні фактично повністю оновити ці структури в цих регіонах”, - сказав Турчинов.

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Він закликав патріотів України вступати до лав МВС та СБУ. “Ми звертаємось до справжніх патріотів, які не сіють паніку в Інтернеті, а реально готові захищати свою країну. Ми запрошуємо, особливо тих, хто пройшов службу в підрозділах МВС та СБУ, Збройних силах, піти і працювати в органи міліції та СБУ, захищати громадян, які беззахисні перед терористичною загрозою”, - сказав в.о. президента.

Турчинов заявив, що без відновлення роботи міліції та СБУ в Луганській і Донецькій областях влада не зможе взяти ситуацію під контроль.