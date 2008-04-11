Померла 18-річна львівська студентка, яка випала з каруселі

18-річна львівська студентка Ольга Жагалюк, яка 8 квітня випала з каруселі у Харкові, померла у лікарні.

Як повідомив кореспонденту УНІАН головний лікар Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги Богдан ФЕДАК, лікарі дві доби боролися за життя Ольги, хоча отримані нею травми при падінні були надто серйозними.

«Травми були дуже важкі, лікарі зробили все, що могли», - сказав Б.ФЕДАК.

За його словами, дівчина померла 10 квітня о 23.30.

Б.ФЕДАК зазначив, що в лікарні Ользі було зроблено три операції.

Як повідомляв УНІАН, після падіння з каруселі «Matrix» у парку ім. Горького О.Жагалюк 8 квітня о 22.18 у тяжкому стані була доправлена автомобілем «швидкої допомоги» до Харківської міської лікарні швидкої та невідкладної допомоги.

За інформацією Центру зв’язків з громадськістю та пресою Харківського національного університету ім. Каразіна, куди на запрошення студентів фізичного факультету для святкування Дня фізика Ольга прибула разом з групою студентів Львівського національного університету ім. Франка, причиною падіння дівчини стало слабке кріплення на каруселі.

Внаслідок падіння Ольга отримала багато травм. За деякими повідомленнями місцевих видань, у неї, зокрема, стався струс мозку, перелом передпліччя, розрив печінки, травма тазостегнового суглобу.