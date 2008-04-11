Опалення в Києві відключатимуть поступово

Наступного тижня у Києві закінчиться опалювальний сезон. Поступове відключення опалення розпочнеться 14 квітня.

Про це повідомляє газета “Хрещатик” з посиланням на першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Анатолія ГОЛУБЧЕНКА.

“Минулого року було так само тепло, ми раніше почали відключати. Після цього похолодало, і всі звинуватили нас у тому, що на вулиці холодно, а ми відключили. Тому два рази на одні й ті ж граблі я наступати не хочу. Я дочекаюся 14 числа. Буде наказ, з 14 квітня поступово почнемо відключати. Я ж не знаю, на день похолодає, і в людей буде холодно”, - сказав А.ГОЛУБЧЕНКО.

Як повідомлялося, опалювальний сезон у Києві розпочався 11 жовтня 2007 року.