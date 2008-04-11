Секретаріат Президента: газ до України постачатиме «РосУкрЕнерго»

Компанія «РосУкрЕнерго» за контрактом з НАК «Нафтогаз України» цього року постачатиме газ в Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК.

Він зазначив, що між НАК «Нафтогаз України» та «РосУкрЕнерго» підписано контракт на поставку газу в обсязі близько 50 млрд. кубометрів до кінця цього року.

«Це означає, що нарешті Україна починає споживати легітимний газ», - наголосив О.ШЛАПАК.

Він підкреслив, що «РосУкрЕнерго» зберегло свої позиції як посередника.

Він також повідомив, що в Україні замість «УкрГаз-Енерго» зареєстровано нове підприємство - дочірнє підприємство ВАТ «Газпрому» ТОВ «Газпром сбыт Украина».

О.ШЛАПАК також зауважив, що немає інформації про те, чи врегульовано питання про погашення боргу за газ, але підкреслив, що ресурси для цього є.

«Уряд затвердив на останньому засіданні фінансовий план НАК «Нафтогаз України», де пообіцяв суттєву бюджетну підтримку НАК «Нафтогаз». Маю надію, що парламент підтримає таку ініціативу, і при доопрацюванні бюджету ці кошти будуть враховані», - підкреслив О.ШЛАПАК.

За його словами, російська сторона наполягала на збереженні компанії-посередника з постачання газу в Україну - «РосУкрЕнерго».

«РосУкрЕнерго» збережено – це наполягання російської сторони – як посередника. А в Україні ми отримали іншого посередника – це дочка «Газпрому». Чим вона краще «УкрГаз-Енерго – поживемо, побачимо», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 12 березня «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали Угоду про розвиток відносин у газовій сфері. Відповідно до Угоди, з 1 квітня 2008 року дочірня або афільована компанія ВАТ «Газпром» щорічно здійснюватиме прямі постачання газу промисловим споживачам України в обсягу не менш як 7,5 млрд. куб. м.

9 квітня стало відомо, що “Газпром” зареєстрував ТОВ «Газпром збут Україна», яке займатиметься реалізацією газу на українському ринку.

Раніше газ промисловим споживачам України постачало спільне підприємство «Нафтогазу України» і «РосУкрЕнерго» – ЗАТ «УкрГаз-Енерго».

10 квітня прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали протокол про продаж на внутрішньому ринку України 7,5 млрд. кубометрів газу. Вона також неодноразово заявляла, що усунула посередників з газового ринку України.