Виші ЄС почали видавати дипломи українським студентам

Про це повідомляє прес-служба Київського національного університету імені Шевченка.

Зокрема, повідомляється, що 12 студентів Київського національного університету (Інституту журналістики та факультету політичних наук та журналістики) отримали дипломи в Університеті ім. Адама Міцкевича в Познані за програмою подвійних дипломів. Випускники магістратури вчилися позмінно два роки - в Україні і в Польщі.

Прес-служба повідомляє, що студенти вивчали рекламу, журналістику, управління бізнес-комунікаціями, а наступного року зможуть вивчати ще спортивну журналістику і управління спортом.

Крім того, дипломи італійської університету Мачерата отримали також 10 студентів економічного факультету. В Італії вони вивчали міжнародні економічні і торговельні відносини.

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Тим часом, національний університет у співпраці з Міністерством освіти підписав угоду про співпрацю з 5 французькими університетами, які, ймовірно, стануть учасниками програми подвійних дипломів.

Зокрема, з Університетом міста Ле Ман, Університетом міста Кан, Вищою національною школою передових технологій ПаріТек, Вищою політехнічною школою в Парижі і Паризьким національним інститутом східних мов і цивілізацій.

Програма подвійних дипломів діє в Україні вже кілька років. Студенти отримують другий диплом основному у вищих навчальних закладах Польщі, Італії, Німеччини, Казахстану та Великобританії. Також є програми обмінів з Південною Кореєю, Японією, Бразилією, Швецією, Швейцарією.