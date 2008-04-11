Парламент дозволив допустити в Україну іноземних військових для навчань

Верховна Рада України прийняла Закон України «Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2008 році для участі у багатонаціональних військових навчаннях».

Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосувало 363 із 447 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Коментуючи таку підтримку цього закону, голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК зауважив, що у ВР створилась нова більшість – український парламент.

Як повідомив на засідання парламенту міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ, у 2008 році передбачається проведення дев’яти навчань за межами території України за участю українських військовослужбовців та 11 військових навчань на території України.

Він наголосив, що вже 22 квітня відбудуться українсько-російські навчання з протиповітряної оборони Повітряних сил Збройних Сил України та Військово-повітряних сил Російської Федерації.

Він зазначив, що також плануються навчання за участю військовослужбовців Бельгії, Молдови, Білорусії, США, Словаччини, Польщі.