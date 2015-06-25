Велика Британія заявляє про готовність тренувати українських військових

Міністр оборони Великої Британії Майкл Феллон заявляє, що Лондон активізує свою діяльність у програмі з підготовки українських військовослужбовців.

Про це власному кореспонденту УНІАН повідомили сьогодні у Брюсселі в делегації Великої Британії в НАТО.

Згідно з повідомленням, це здійснюватиметься на основі вже існуючих програм у сфері навчання медицині, стрільбі, тактичній розвідці та логістиці, до яких вже було залучено, починаючи з березня, 650 українців. Очікується, що в серпні близько 250 осіб будуть навчатися на курсах підготовки піхоти, на курсах з надання медичної допомоги та набуватимуть навичок виживання.

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Більше того, трастовий фонд НАТО, який очолює Велика Британія і співголовами якого є Німеччина та Канада, надасть близько 200 комунікаційних пристроїв на суму майже 3 млн фунтів, щоб українські Збройні сили могли підвищити обізнаність щодо ситуації та зменшили втрати.

Трастовий фонд також фінансуватиме регіональну програму забезпечення безпеки повітряного простору (РАШПІЛЬ), призначену для обміну інформацією щодо повітряного руху між Україною та її сусідами.