Ющенко скасував дві постанови Януковича

Президент зупинив дію постанови уряду, якою Київський національний університет підпорядковувався уряду

Київ. 11 квітня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом зупинив дію постанови уряду, якою Київський національний університет імені Тараса Шевченка підпорядковувався Кабінету Міністрів України.

Указ від 8 квітня “Про зупинення дії постанов Кабінету Міністрів України від 16 січня 2007 року № 35 та від 14 березня 2007 року № 443” розміщено на офіційному сайті глави держави.

Постановою уряду 16 січня 2007 року «Питання Київського національного університету імені Тараса Шевченка» підтверджувались повноваження Віктора СКОПЕНКА як ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Постановою від 14 березня 2007 року Кабінет Міністрів України затвердив Статут Київського національного університету імені Тараса Шевченка, за яким до повноважень Кабінету Міністрів віднесено, зокрема, питання призначення за поданням конференції трудового колективу ректора названого Університету.

Президент наголошує, що зазначені нормативно-правові акти Кабміну не відповідають пункту 5 статті 116 Конституції України, за яким Кабінет Міністрів здійснює управління об`єктами державної власності відповідно до закону.

Закони України «Про управління об`єктами державної власності» та «Про вищу освіту», які регулюють відповідні питання, не відносять до повноважень Кабінету Міністрів функції з управління вищими навчальними закладами державної форми власності, зокрема призначення керівників таких закладів та затвердження їх статутів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент оголосив своє рішення звільнити В.СКОПЕНКА з посади ректора цього вищого навчального закладу.