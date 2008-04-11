Мери міст просять Тимошенко не забирати у них гральний бізнес

15:57, 11 квітня 2008
Суспільство
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"Ліцензування – це свого роду бізнес уряду"

В Україні необхідно зберегти подвійне ліцензування грального бізнесу.

Про це заявив сьогодні в ході прес-конференції в УНІАН виконавчий директор Асоціації міст України Мирослав ПІТЦИК.

«Що стосується грального бізнесу – однозначно, щоб були дві ліцензії. Але ліцензування необхідно впорядкувати. Ліцензування – це свого роду бізнес уряду, і там необхідно навести лад», - сказав М.ПІТЦИК, коментуючи розроблений Держкомітетом із питань підприємництва та регуляторної політики і затверджений 9 квітня законопроект, який передбачає скасування ліцензій для грального бізнесу, які видавалися місцевими органами влади.

«У нас потихеньку забирають всі ті справи, де можна якусь ще копійку органам місцевого самоврядування заробити», - сказав М.ПІТЦИК.

Як повідомляв УНІАН, пропозиція ліквідувати подвійне ліцензування грального бізнесу міститься в змінах до деяких законів України, що визначають ліцензування деяких видів господарської діяльності, схвалених на засіданні Кабінету міністрів 9 квітня.

Голова Держкомпідприємництва Костянтин ВАЩЕНКО повідомив журналістам, що пропонується залишити одну ліцензію Міністерства фінансів. При цьому він підкреслив, що при дії однієї ліцензії місцеві органи влади зможуть контролювати процес ведення бізнесу.

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