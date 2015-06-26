Уповноважений президента поверне з Туреччини маленьку українку, яка лишилася без батьків

«Батьки дівчинки раптово померли під час відпочинку в Анталії. Анжеліка нині перебуває у місцевому дитячому притулку. Родичі дівчинки не мають проїзних документів і не можуть самостійно повернути її додому», – ідеться в повідомленні на сайті голови держави, яке цитує Радіо Свобода.

Читайте такожДитячий омбудсмен закликав міжнародні місії посприяти безпечній евакуації сімей з дітьми Сайт президента запрошує пресу зустріти дитячого омбудсмена разом із його маленькою супутницею в аеропорту Бориспіль сьогодні, 26 червня, близько опівночі.

Як повідомляли раніше українські ЗМІ, в Туреччині раптово померла подружня пара з Харкова, яка приїхала до країни з маленькою дочкою. Однією з версій, які розглядає поліція, є смерть через алкоголь.