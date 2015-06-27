Демобілізовані військові можуть вступати до ВНЗ без ЗНО, але за результатами іспиту - наказ

Про це йдеться в оприлюдненому прес-службою Міносвіти наказі "Про внесення змін до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2015 році", повідомляє ТСН.

"Брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних екзаменів із конкурсних предметів у ВНЗ мають право особи, звільнені з військової служби у рік вступу до вищого навчального закладу", - йдеться у документі.

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Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Петро Порошенко підписав Закон, який регулює деякі питання соціального захисту демобілізованих.

Як повідомляє прес-служба глави держави, метою документа є удосконалення деяких законодавчих положень, зокрема щодо питань відпустки та соціальних гарантій працівників.