Демобілізовані військові можуть вступати до ВНЗ без ЗНО, але за результатами іспиту - наказ

04:11, 27 червня 2015
Суспільство
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У 2015 році демобілізовані українські військові зможуть вступити до вишів, не складаючи ЗНО, а тільки за результатами іспитів.

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Про це йдеться в оприлюдненому прес-службою Міносвіти наказі "Про внесення змін до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2015 році", повідомляє ТСН.

"Брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних екзаменів із конкурсних предметів у ВНЗ мають право особи, звільнені з військової служби у рік вступу до вищого навчального закладу", - йдеться у документі.

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Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Петро Порошенко підписав Закон, який регулює деякі питання соціального захисту демобілізованих. 

Як повідомляє прес-служба глави держави, метою документа є удосконалення деяких законодавчих положень, зокрема щодо питань відпустки та соціальних гарантій працівників.

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