Демобілізовані військові можуть вступати до ВНЗ без ЗНО, але за результатами іспиту - наказ
У 2015 році демобілізовані українські військові зможуть вступити до вишів, не складаючи ЗНО, а тільки за результатами іспитів.
Про це йдеться в оприлюдненому прес-службою Міносвіти наказі "Про внесення змін до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2015 році", повідомляє ТСН.
"Брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних екзаменів із конкурсних предметів у ВНЗ мають право особи, звільнені з військової служби у рік вступу до вищого навчального закладу", - йдеться у документі.
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Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Петро Порошенко підписав Закон, який регулює деякі питання соціального захисту демобілізованих.
Як повідомляє прес-служба глави держави, метою документа є удосконалення деяких законодавчих положень, зокрема щодо питань відпустки та соціальних гарантій працівників.