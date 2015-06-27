Центр Слов'янська перекрито через повідомлення про мінування
23:41, 27 червня 2015Суспільство
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Суботній вечір 27 червня в Слов'янську видався тривожним. По місту швидко поширилася інформація про мінування центрального Універсаму.
У Слов'янську шукають вибухівку / slavdelo.dn.ua
На даний момент магазин знаходиться під охороною. В приміщенні працюють вибухотехніки.
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Як стало відомо "Діловому Слов'янську", вибухівка поки не виявлена.
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