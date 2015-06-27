Центр Слов'янська перекрито через повідомлення про мінування

Суботній вечір 27 червня в Слов'янську видався тривожним. По місту швидко поширилася інформація про мінування центрального Універсаму.

На даний момент магазин знаходиться під охороною. В приміщенні працюють вибухотехніки. Читайте такожУ Слов'янську демонтували пам'ятник Леніну (фото, відео) Як стало відомо "Діловому Слов'янську", вибухівка поки не виявлена.

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