На лінії розмежування на Донбасі за добу затримали машини з контрабандою на 100 тисяч гривень
17:21, 28 червня 2015Суспільство
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На Донбасі на лінії розмежування за добу затримано 5 транспортних засобів з продуктами харчування на сто тисяч гривень.
REUTERS
Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.
«Вздовж лінії розмежування продовжуються заходи щодо припинення незаконного переміщення товарів та вантажів. Всього за добу було затримано 5 транспортних засобів», повідомили в Держприкордонслужбі і уточнили: «Автівки перевозили продукти харчування вартістю понад 100 тисяч гривень». Належних документів на вантажі не було.
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«Наразі їх передали іншим компетентним органам для прийняття правового рішення», - додали у відомстві.
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