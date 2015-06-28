На лінії розмежування на Донбасі за добу затримали машини з контрабандою на 100 тисяч гривень

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

«Вздовж лінії розмежування продовжуються заходи щодо припинення незаконного переміщення товарів та вантажів. Всього за добу було затримано 5 транспортних засобів», повідомили в Держприкордонслужбі і уточнили: «Автівки перевозили продукти харчування вартістю понад 100 тисяч гривень». Належних документів на вантажі не було.

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«Наразі їх передали іншим компетентним органам для прийняття правового рішення», - додали у відомстві.