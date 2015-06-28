Суд заарештував "беркутівця", якого підозрюють у вбивстві активістів Майдану
Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою для підполковника спецпідрозділу «Беркут» Олега Янішевського.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Суд залишив Янішевського під вартою до 20 серпня.
26 червня Генпрокуратура повідомила про затримання підполковника міліції – заступника командира полку міліції спеціального призначення головного управління МВС України в Києві (колишнього «Беркуту»). Його підозрюють у вчиненні 20 лютого 2014 року у складі загону працівників роти спецпризначення «Беркуту» вбивств 39 учасників акції протесту на вулиці Інститутській в Києві та у керівництві діями цього загону.
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Наразі в суді розглядають справу лише проти колишніх «беркутівців» Сергія Зінченка та Павла Аброськіна. Їх підозрюють у вбивстві 39 майданівців 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській. У вересні минулого року екс-командир роти «Беркута» Дмитро Садовник, якого також підозрюють у розстрілі 39 майданівців, втік з-під домашнього арешту, його оголосили у розшук.