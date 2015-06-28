Суд заарештував "беркутівця", якого підозрюють у вбивстві активістів Майдану

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Суд залишив Янішевського під вартою до 20 серпня.

26 червня Генпрокуратура повідомила про затримання підполковника міліції – заступника командира полку міліції спеціального призначення головного управління МВС України в Києві (колишнього «Беркуту»). Його підозрюють у вчиненні 20 лютого 2014 року у складі загону працівників роти спецпризначення «Беркуту» вбивств 39 учасників акції протесту на вулиці Інститутській в Києві та у керівництві діями цього загону.

Читайте такожКолишні беркутівці затягують справу і не зізнаються, хто саме бив людей - ГПУ

Наразі в суді розглядають справу лише проти колишніх «беркутівців» Сергія Зінченка та Павла Аброськіна. Їх підозрюють у вбивстві 39 майданівців 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській. У вересні минулого року екс-командир роти «Беркута» Дмитро Садовник, якого також підозрюють у розстрілі 39 майданівців, втік з-під домашнього арешту, його оголосили у розшук.