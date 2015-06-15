Обвинувачених у вбивствах на Майдані екс-беркутівців залишать під вартою до 13 серпня

Святошинський районний суд Києва продовжив колишнім бійцям спецпідрозділу МВС «Беркут» Павлу Аброськіну та Сергію Зінченку термін утримання під вартою ще на 60 діб - до 13 серпня включно.

Як передає кореспондент УНІАН, термін утримання під вартою екс-”беркутівців” спливав 26 червня, але у зв'язку з тим, що у судовому засіданні оголошено перерву до 6 липня, суддя був змушений поставити питання щодо запобіжного заходу для Зінченка та Аброськіна.

В ході обговорення цього питання захисники обох екс-”беркутівців” виступали за домашній арешт для своїх підзахисних, сторона прокуратури та потерпілих виступили проти цього.

В результаті колегія суддів під головуванням судді Cергія Дячука прийняла рішення про те, що Зінченко та Аброськін мають перебувати під вартою ще 2 місяці - до 13 серпня включно.

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Аргументуючи своє рішення, суддя Дячук зазначив, що на свободі Зінченко та Аброськін можуть вступити в змову з іншими розшукуваними фігурантами їхньої кримінальної справи, крім того, їм інкримінують і причетність до зникнення табельної зброї. Також суддя зауважив, що ще один фігурант даного кримінального провадження екс-”беркутівець” Дмитро Садовник ухилився від слідства і зник, коли йому було змінено запобіжний захід на домашній арешт. Тому було прийнято рішення залишити їх під вартою.

Наступне судове засідання у справі Зінченка і Аброськіна має розпочатися об 11.30 6 липня. Очікується, що на ньому буде призначено останнього - п'ятого - присяжного у даній справі.

Як повідомляв УНІАН, минулого року у Генпрокуратурі заявили про завершення досудового розслідування стосовно колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут" Аброськіна і Зінченка, обвинувачуваних у розстрілі 39 активістів Майдану, та передали справу до суду.

Водночас суд вже кілька разів переносив засідання у справі через те, що не сформовано колегію присяжних.

Станом на 15 червня Святошинський райсуд вже призначив 4 присяжних у справі екс-«беркутівців». Однак присяжних має бути не менше п’яти, тому судове засідання знову перенесли, щоб заповнити квоту.