Затриманий заступник командира "Беркуту" є діючим підполковником міліції

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ

Генеральної прокуратури України, він обґрунтовано підозрюється у вчиненні 20 лютого 2014 року у складі зведеного загону працівників роти спеціального призначення «Беркут» вбивств 39 учасників акції протесту на вулиці Інститутській в Києві та у керівництві діями цього загону.

Читайте такожСБУ затримала одного з керівників "Беркута", причетного до розстрілів активістів Майдану

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві Служба безпеки України у ході спецоперації затримала одного з керівників полку міліції особливого призначення «Беркут», причетного до розстрілів на Майдані під час Революції гідності. Він доставлений до Генеральної прокуратури України, йому оголошено підозру у вчиненні злочину. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.