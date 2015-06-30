Командувач ВМС України: питання забезпечення житлом особового складу вирішується

Як передає кореспондент УНІАН, про це Гайдук повідомив на брифінгу в Одесі.

За його словами, соціальний захист моряків – невід'ємна важлива складова стратегії розвитку ВМС. «На жаль, ми змушені констатувати, що збільшилася кількість черговиків на одержання житла в Одеському та Миколаївському гарнізонах після передислокації ВМС із Криму... І за цей рік прориву в цьому питанні не сталося», - сказав Гайдук.

За його словами, є кілька варіантів вирішення проблеми, зокрема створення певного фонду службового житла. У зв'язку з цим на останній колегії Міністерства оборони керівництво ВМС запропонувало провести ревізію всіх фондів та земель міністерства в межах Одеської та Миколаївської областей.

«За результатами інвентаризації прийняти відповідне рішення щодо пошуку варіантів забезпечення житлом військовослужбовців. Це може бути продаж з аукціонів землі та використання одержаних коштів для придбання житла», - сказав віце-адмірал. Він відзначив, що йдеться лише про придбання службового житла.

Читайте такожПитання повернення військових кораблів з Криму вирішують в політичній площині – командувач ВМС

Ще одним варіантом Гайдук назвав реконструкцію наявних фондів в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях, переобладнання їх в гуртожитки покращеного типу для військовослужбовців контрактної служби.

Крім того, повідомив Гайдук, у рамках взаємодії Україна-НАТО розглядається питання щодо трастових фондів для створення військових містечок котеджного типу на землях Міністерства оборони.

Також керівництво Одеської облдержадміністрації розглядає можливість виділення учасникам АТО земельних ділянок «з розрахунку 10 соток в межах Одеського регіону», - сказав Гайдук.

Читайте такожФлот ВМС України до 2020 року хочуть збільшити втричі

Раніше УНІАН повідомляв, що Військово-морські сили України до 2020 року поповниться 30 новими кораблями і катерами. Розвиток Військово-морських сил – невід'ємна частина стратегії національної безпеки і оборони України, в рамках якої вироблена стратегія морської доктрини держави. Як зазначив Гайдук, доктриною передбачена державна цільова оборонна програма розвитку військової техніки до 2020 року.