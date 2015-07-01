Харківська міліція перевіряє повідомлення про вибухи

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Харківській області, про те, що в мікрорайонах Павлове Поле та Олексіївка було чути звуки, схожі на вибухи, у міліцію вночі заявили місцеві жителі.

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Для перевірки даної інформації на місця, вказані в повідомленні, виїхали правоохоронці. Про результати перевірки громадськості буде повідомлено додатково.

Водночас джерело в правоохоронних органах заявило, що інформація про вибухи поки не підтверджується. За словами співрозмовника агентства, правоохоронці не виявили жодних підозрілих елементів, які можна було би назвати частинами боєприпаса чи вибухового пристрою. Інформації про свідків і постраждалих немає.