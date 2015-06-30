У Миколаївській області прокуратура розслідує отримання хабарів інспекторами ДАІ

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, 30 червня в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесено відомості за фактом одержання неправомірної вигоди посадовими особами Державтоінспекції в Миколаївській області.

"У мережі Інтернет громадський активіст оприлюднив відео, на якому зафіксовані факти отримання інспекторами ДАІ грошей від водіїв транспортних засобів на посту ДПС «Коблево». Відомості кваліфіковані за ч. 3 ст. 368 КК України – одержання неправомірної вигоди посадовою особою, вчинене повторно. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 10 років", - повідомили у відомстві.

Активіст Дмитро Кравчук провів експеримент і зафіксував на камеру, як працівники ДАІ беруть хабарі, пропускаючи перевантажені фури. Відповідне відео він виклав в мережі.

«У Миколаївській області в Коблево на стаціонарному посту №1 з половини другої ночі до 8 ранку з 80 фур проїхали без зупинки тільки 4, всі інші були зупинені і сплачували за проїзд. Цей пост потрібно закрити повністю, оскільки користі від нього нуль, вони там тільки збирають гроші з фур, жоден легковий автомобіль не був зупинений», - зазначив Кравчук.

На відео добре видно, як разом з документами водії фур передають хабар.

У то же час в Департаменті ДАІ заявляють, що за даним фактом розпочато службову перевірку.

"У разі підтвердження протиправності дій інспекторів ДАІ Миколаївщини їх буде притягнуто до відповідальності", - сказано в повідомленні.