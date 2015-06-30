У Миколаївській області прокуратура розслідує отримання хабарів інспекторами ДАІ
Слідчим відділом прокуратури Миколаївської області розпочато розслідування після оприлюднення відеозапису, де інспектори Державтоінспекції на посту "Коблево" отримують неправомірну вигоду від водіїв вантажівок.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, 30 червня в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесено відомості за фактом одержання неправомірної вигоди посадовими особами Державтоінспекції в Миколаївській області.
"У мережі Інтернет громадський активіст оприлюднив відео, на якому зафіксовані факти отримання інспекторами ДАІ грошей від водіїв транспортних засобів на посту ДПС «Коблево». Відомості кваліфіковані за ч. 3 ст. 368 КК України – одержання неправомірної вигоди посадовою особою, вчинене повторно. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 10 років", - повідомили у відомстві.
Активіст Дмитро Кравчук провів експеримент і зафіксував на камеру, як працівники ДАІ беруть хабарі, пропускаючи перевантажені фури. Відповідне відео він виклав в мережі.
«У Миколаївській області в Коблево на стаціонарному посту №1 з половини другої ночі до 8 ранку з 80 фур проїхали без зупинки тільки 4, всі інші були зупинені і сплачували за проїзд. Цей пост потрібно закрити повністю, оскільки користі від нього нуль, вони там тільки збирають гроші з фур, жоден легковий автомобіль не був зупинений», - зазначив Кравчук.
На відео добре видно, як разом з документами водії фур передають хабар.
У то же час в Департаменті ДАІ заявляють, що за даним фактом розпочато службову перевірку.
"У разі підтвердження протиправності дій інспекторів ДАІ Миколаївщини їх буде притягнуто до відповідальності", - сказано в повідомленні.