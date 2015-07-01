На Житомирщині перекинулася та загорілася автоцистерна з рідким милом (фото, відео)

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УМВС України у Житомирській області, 1 липня до міліції надійшло повідомлення про ДТП на автодорозі Київ-Чоп в Червоноармійському районі.

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За попередніми даними, водій вантажівки, житель Львівської області, 1966 року народження, заснув за кермом під час руху та втратив керування транспортним засобом. Унаслідок цього автомобіль перекинувся.

Дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася близько 7.00, побачили водії інших машин, що рухалися автошляхом. Вони викликали міліцію та «швидку допомогу» і витягнули водія з кабіни. Чоловіка з травмами госпіталізовано.

На місце події прибули слідчо-оперативна група райвідділу, працівники ДАІ та ДСНС.

Встановлено, що вантажний автомобіль перевозив рідке мило та рухався з боку Рівного у напрямку Житомира.

Унаслідок ДТП стався розлив мила та пального з баку транспортного засобу, пальне і мило зайнялося. Пожежу ліквідували працівники ДСНС.

Триває з’ясування всіх обставин події.