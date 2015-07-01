У Львові палаючий тролейбус ледь не врізався в маршрутку (фото, відео)

Сьогодні, 1 липня у Львові на вулиці Кульпарківській о 15:00 спалахнув тролейбус. Пожежу вже загасили, потерпілих немає. Фото із місця події виклали у спільноті Varta1.

У коментарях було зазначено, що тролейбус почав горіти на мосту, потім відмовили гальма, і він скотився у будинок на розі вулиць Кульпарківська-Антоновича, на щастя пожежники приїхали відразу, повідомляє телеканал 24.

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У ГУ ДСНС України у Львівській області кажуть, що повідомлення про палаючий тролейбус надійшло до рятувальників о 14:55.

"На момент прибуття пожежно-рятувальної служби вогонь охопив автотранспорт. Рятувальники прибули за лічені хвилини і вже о 15:09 пожежу ліквідовано. Постраждалих немає. Причини пожежі встановлюються", - додали у відомстві.

На одному з відео добре видно, що палаючий тролейбус ледь не врізався в маршрутку.