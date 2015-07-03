Понад 40% переселенців не збираються повертатися з Дніпропетровщини на Донбас - ОДА

Понад 40% переселенців із зони проведення антитерористичної операції в Дніпропетровську область, не збираються повертатися на Донбас після завершення бойових дій.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації з посиланням на опитування, проведене соціальними службами ОДА.

«Майже половина з 92 тис. переселенців, що проживають зараз на Дніпропетровщині, потребують не тимчасового житла і роботи, а повної адаптації на новому місці. Це означає необхідність капітального будівництва соціального житла для переселенців, включаючи повну інфраструктуру і вимагає нового підходу до вирішення проблем проживання переселенців та їх поступової інтеграції в Дніпропетровській області», - цитує прес-служба голову ОДА Валентина Резніченка.

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Згідно з повідомленням, сьогодні в регіоні діють 5 модульних містечок для тимчасового проживання переселенців із зони АТО - в Дніпропетровську, Кривому Розі, Нікополі, Дніпродзержинську та Павлограді. Проект реалізований за допомогою уряду Німеччини. Загальна кількість зареєстрованих переселенців у Дніпропетровській області становить 92 тис. осіб.