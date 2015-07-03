Міноборони забезпечить армію найсучаснішими засобами зв'язку на 300 мільйонів гривень

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав під час Години запитань до уряду в парламенті міністр оборони України Степан Полторак, відповідаючи на запитання народних депутатів, коли саме армія буде забезпечена спецзв'язком.

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Полторак зауважив, що "на закупівлю цих засобів зв'язку ми передбачили із 750 млн (грн), які взагалі передбачено на засоби зв'язку, 300 млн".

За словами міністра, роботу з контрактами буде завершено в найближчі дні, а поставка відбудеться впродовж 120 днів. Водночас, за словами Полторака, коштів усе одно не вистачає.

"Те, що стосується інструкції до порядку використання засобів зв'язку, - вона буде доопрацьована і максимально будуть враховані всі пропозиції", - сказав міністр оборони.