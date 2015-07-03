Стан свободи слова в Україні почав покращуватися - дослідження (інфографіка)

Про це свідчать дані дослідження "Барометр свободи слова", проведеного Інститутом масової інформації (ІМІ).

За перше півріччя 2015 року в Україні експерти ІМІ зафіксували 23 напади на журналістів, що майже в 11 разів менше, ніж за відповідний період 2014 року (249 нападів), і в півтора менше ніж за друге півріччя 2014 року (37 нападів).

Найгіршим регіоном України з погляду дотримання свободи слова лишається окупований Крим, там зафіксовано 29 порушень, більше ніж у будь-якому іншому регіоні України. Для порівняння, на непідконтрольних Україні територіях Луганської і Донецької областей зафіксовано 10 порушень.

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За даними ІМІ, також зменшилась кількість перешкоджань законній професійній діяльності журналістів: за перші півроку в Україні було зафіксовано 34 таких випадки (за друге півріччя 2014 — 47 випадків). Зафіксовано також зменшення випадків цензури та ненадання доступу до важливої інформації — 25 випадків (порівняно із 39 у другому півріччі 2014 р.), зменшилась кількість погроз і залякувань — 22 факти за перше півріччя 2015, порівняно до 48 за відповідний попередній період.

Як розповіла експерт ІМІ Катерина Дячук, за останні півроку найбільшу кількість порушень зафіксовано у категорії перешкоджання: «З 34 випадків найбільше перешкоджали журналістам представники судової гілки влади (7 випадків), далі охоронці, як у приватних, так і у державних закладах (5). Також "відзначились" депутати міськрад та працівники облдержадміністрацій (4 та 3 випадки відповідно). Найчастіше перешкоджали журналістам у Миколаєві (5 випадків), на Закарпатті (4), та у Києві, Рівному, Одесі і Кіровограді (по 3 випадки відповідно)».

Нападали найчастіше за ці півроку на журналістів на Одещині (6 випадків), далі йде Чернігівщина (3) та Черкащина, Харківщина, Львівщина та Київщина (по 2 відповідно).

Нападали та били журналістів переважно невідомі — 5 таких випадків за півроку. Далі йдуть депутати сільрад та райрад і люди у камуфляжі (по 3 випадки), а також герої сюжету, представники «ЛНР», «ДНР» та активісти — по 2 випадки відповідно.