Близько тисячі учасників маршу в Києві вимагають "припинити цькування" добровольчих підрозділів в АТО

Представники добровольчих батальйонів та праворадикально спрямованих громадян розпочали мітинг на площі біля стадіону імені Лобановського у Києві, вимагаючи від влади припинити цькування добровольчих підрозділів, які беруть участь в АТО.

Як передає кореспондент УНІАН, в акції беруть участь близько тисячі осіб, серед яких люди у військовій формі та цивільному одязі.

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Учасники заходу перед тим, як його розпочати, пройшли пішою ходою від Майдану Незалежності, алеею Героїв Небесної Сотні, вулицею Інститутською та іншими вулицями, де розташовані урядові установи, зокрема, Адміністрація президента, Національний банк, Верховна Рада, Кабінет міністрів. Після цього вони спустилися по вулиці Грушевського до центрального входу на стадіон, де 19 січня 2014 року розпочалися активні дії учасників Революції гідності.

Виступаючі вимагають від чинної влади припинити, як вони вважають, «популістські дії» щодо реформування країни, а також припинити політичні переслідування представників добровольчих батальйонів.