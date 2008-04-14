Дивитися засідання Верховної Ради - найвищий прояв мазохізму?

Одним пам`ятником стало більше у Львові. Уродженець міста, австрійський письменник Леопольд фон Захер-Мазох постав на повний зріст на центральній вулиці міста, біля однойменного кафе, передає 5 канал. Саме від імені відомого львів`янина – мати якого була українкою, весь світ довідався про мазохізм – отримання сексуальної насолоди від фізичних страждань і приниження.

Фізичних страждань у новому закладі, незважаючи на назву, не пропонують, хоча замовити батога, кайданки чи прищіпки тут можна. Стіни оформлені цитатами з творів Мазоха, а меню наповнене незвичними назвами, - зі слів шеф-кухаря надзвичайно корисними.

На екрані телевізора засідання Верховної Ради, щоправда без звуку. Організатори кажуть - це найвищий прояв мазохізму. Усе решта доволі пристойно - хто хоче побачити еротизм - побачить, хто не хоче - може спокійно попити кави.

Юрій Назарук, автор проекту: "В основі якраз лежить порядність кожної людини і її особиста моральна планка, тобто ми все зробили так, для того щоб щось побачити еротичне треба щось зробити, тобто людина має вибір ти можеш це робити, можеш відхилити шторку і побачити еротичну картинку, або не відхилювати".

Пам`ятник Мазоху створили на повний зріст письменника - метр сімдесят. Організатори кажуть, бронзовий Мазох приховує у собі інтригу.

Олександр Ваврищук, 5 канал: "Пам`ятник Мазоху у Львові ззовні доволі пристойний, однак несподіванки приховані у середені скульптури, так заглянувши у невелике віконичко на грудях австрійського письменника можна переглянути еротичні картинки, а запхавши руку до лівої кишені пана Мазоха можна там щось намацати. Не кожний наважується, але кажуть це на щастя".

Скульптор Володимир Цісарик, якому довірили відомого львів`янина, перед початком роботи перечитав чи не усі твори письменника. Переконаний - це допомогло йому втілити образ якомога краще.

Володимир Цісарик, скульптор: "Дуже багато людей в них Мазох асоціюється з якимись сексуальними збоченнями, а насправді це була дуже свідома, дуже глубока людина своїм духовним нутром. Тобто це було знайти цей діалог між його літературним, поетичним началом і тим власне що охрестили мазохізмом потім, це було найтяжче".

Пам`ятник умить став популярним. Нині до Мазоха приходять фотографуватися чи не усі гості міста. А автори проекту кажуть – вже працюють над новими ідеями - адже у Львові народилося чимало видатних людей.