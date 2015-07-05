Стрілянина під Одесою: один загиблий, ще четверо поранені

4 липня о 22.40 до Іллічівського міського відділу міліції Одеської області надійшло повідомлення, про те що по вул. Олександрійській біля бару відбувається бійка між невідомими.

Як повідомляє офіційний сайт Міністерства внутрішніх справ України, невстановлена особа здійснила постріли з травматичної зброї у бік людей, після чого зникла у невідомому напрямку.

Читайте такожНові поліцейські патрулі вже вийшли на вулиці КиєваЗгідно з оприлюдненою інформацією, внаслідок стрілянини п’ятеро громадян отримали поранення грудної клітини та ніг, госпіталізовані до медичного закладу. Від отриманих поранень одна людина 1975 року народження померла у лікарні.

Як повідомляє МВС, правоохоронці проводять першочергові слідчі дії та встановлюють обставини події. Ведеться розшук зловмисника.