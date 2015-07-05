Саакашвілі повідомив про затримання в Одесі двох міліціонерів під час отримання хабара

В Одесі під час отримання хабара затримали двох офіцерів розшукового відділу одеської міліції.

Про це повідомив голова Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні новий голова Управління внутрішніх справ провів операцію і зловив на отриманні хабара двох офіцерів розшукового відділу одеської міліції. Під час проведення операції навіть довелося відкрити вогонь", - зазначив він.

Читайте такожСаакашвілі: в Одеській ОДА в іноземних інвесторів вимагають "відкат" за вкладення інвестицій"Для тих хто ще не зрозумів, ми будемо полювати на хабарників кожен день і цілодобово, ці дії будуть набирати силу кожен день до моменту, поки образ дій правоохоронних органів повністю не зміниться", - заявив Саакашвілі і додав: "Не хочете у в'язницю, пишіть заяву і йдіть у бізнес".