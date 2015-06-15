Кількість зареєстрованих переселенців в Україні перевищила 1,3 мільйона осіб

На підконтрольній Україні території органи соціального захисту на 15 червня зареєстрували 1,34 млн вимушених переселенців, або 1,1 млн сімей із Донбасу та Криму, повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики.

«Станом на 15 червня 2015 року, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, взято на облік 1 341 560 переселенців, або 1 054 603 сім'ї, з Донбасу та Криму», - сказано в повідомленні.

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Як зазначається, із 401 тис. сімей, які звернулися за призначенням грошової допомоги, таку допомогу призначено 326 тис. сімей.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня кількість переселенців, зареєстрованих на підконтрольній Україні території, становила 1,29 млн осіб, або близько 1 млн сімей.

Згідно з повідомленням прес-служби Мінсоцполітики, держава виділила близько 3,4 млрд грн для виплати щомісячної фінансової допомоги вимушеним переселенцям з Криму та Донбасу. Обсяг виплачених із державного бюджету коштів, згідно з опублікованими 3 червня даними, досяг 1,39 млрд грн.

За даними Мінсоцполітики, 60% переселенців – пенсіонери.