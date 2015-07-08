У Миколаєві невідомі замінували телевежу й повісили на ній прапор "Новоросії" (фото)

У Корабельному районі Миколаєва невідомі замінували телевізійну вежу, розташовану в районі кладовища, і підняли над нею прапор так званої «Новоросії»: на червоному фоні хрест синього кольору з білою окантовкою. Про це НикВестям повідомили очевидці.

Повідомляється, що спочатку, побачивши прапор на телевежі, правоохоронці спробували залізти на неї, проте виявили, що навколо вежі розміщена розтяжка, що означає, що вона замінована.

Як стало відомо, станом на 12.30, на місці події перебували близько 100 правоохоронців, серед яких і начальник обласного управління міліції Віталій Гончаров.

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Як повідомляє корреспондет НикВестей з місця подій, станом на 13:00, прапор з телевежі вже зняли. Підійти до вишки можна тільки в обхід через кладовище, оскільки по прямій дорозі з проспекту Жовтневого правоохоронці перекрили підхід.

13.15 На місці події знаходиться активіст громадського формування, якому вдалося зняти на фото прапор на вишці, однак підполковник міліції заборонив йому передавати фотографії, не пояснюючи причини такого рішення.

13:22 З'ясувалося, що сторож, який охороняє телевежу спав, а прапор на вишці побачив лише близько 11:30. Спочатку сам вирішив зняти його, однак побачивши розтяжку, викликав міліцію.

За попередніми даними, було знайдено лише один вибуховий пристрій - ручну протипіхотну оборонну гранату Ф1.